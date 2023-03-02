Переправлял жінок до борделів Чехії: на Одещині викрили торговця людьми
В Одеській області затримали чоловіка, який переправляв жінок у борделі Чехії.
Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.
– Протиправну схему припинили у процесі контролю за вчиненням злочину під час спроби відправки чотирьох жінок-українок за кордон. Жертв торгівлі спочатку намагалися вивезти рейсовим автобусом до Молдови, а потім доставити до Чеської Республіки, – поінформували у пресслужбі.
Зазначається, що здебільшого на “гачок” сутенера потрапляли молоді жінки, переважно із малозабезпечених родин. Злодій запрошував їх нібито на високооплачувану роботу за кордоном, а насправді вербував до борделів. За якісне виконання своєї роботи обіцяв дівчатам заробіток від 200 євро за добу.
Чоловіка було затримано, коли він намагався вивезти чотирьох одеситок віком від 23 до 34 років. Оголошення з такими пропозиціями він публікував у приватних Telegram-каналах.
Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.