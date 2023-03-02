Березень, 02 в 14:04

В Одеській області затримали чоловіка, який переправляв жінок у борделі Чехії.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

– Протиправну схему припинили у процесі контролю за вчиненням злочину під час спроби відправки чотирьох жінок-українок за кордон. Жертв торгівлі спочатку намагалися вивезти рейсовим автобусом до Молдови, а потім доставити до Чеської Республіки, – поінформували у пресслужбі.

Переправлял жінок до борделів Чехії: на Одещині викрили торговця людьми / 2 фотографии

Зазначається, що здебільшого на “гачок” сутенера потрапляли молоді жінки, переважно із малозабезпечених родин. Злодій запрошував їх нібито на високооплачувану роботу за кордоном, а насправді вербував до борделів. За якісне виконання своєї роботи обіцяв дівчатам заробіток від 200 євро за добу.

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Чоловіка було затримано, коли він намагався вивезти чотирьох одеситок віком від 23 до 34 років. Оголошення з такими пропозиціями він публікував у приватних Telegram-каналах.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Фото: Південне регіональне управління ДПСУ