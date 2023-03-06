Очередное военное преступление РФ: Лубинец отправил видео расстрела пленного международным партнерам

Март, 06 в 17:26

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что расстрел украинского военнослужащего, который попал в плен, — это нарушение Женевских конвенций.

Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

Лубинец назвал расстрел украинского пленного российскими захватчиками проявлением низости и подлости.

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— России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление… Когда во всем мире слова Слава Украине вызывают уважение, почтение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают… Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты, — написал омбудсмен.

Он добавил, что цель Украины, как и всего демократического мира, — это привлечение России к ответственности.

Лубинец сообщил, что отправил видео расстрела международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Ранее в сети начали распространять видео расстрела россиянами безоружного украинского пленного после слов Слава Украине.

В Офисе президента, реагируя на видео, заявили, что за каждое такое военное преступление будет расплата.

Источник: Дмитрий Лубинец