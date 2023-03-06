Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Очередное военное преступление РФ: Лубинец отправил видео расстрела пленного международным партнерам

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Очередное военное преступление РФ: Лубинец отправил видео расстрела пленного международным партнерам

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что расстрел украинского военнослужащего, который попал в плен, — это нарушение Женевских конвенций.

Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

Лубинец назвал расстрел украинского пленного российскими захватчиками проявлением низости и подлости.

Сейчас смотрят

— России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление… Когда во всем мире слова Слава Украине вызывают уважение, почтение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают…

Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты, — написал омбудсмен.

Он добавил, что цель Украины, как и всего демократического мира, — это привлечение России к ответственности.

Лубинец сообщил, что отправил видео расстрела международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Ранее в сети начали распространять видео расстрела россиянами безоружного украинского пленного после слов Слава Украине.

В Офисе президента, реагируя на видео, заявили, что за каждое такое военное преступление будет расплата.

Источник: Дмитрий Лубинец

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка