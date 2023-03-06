Очередное военное преступление РФ: Лубинец отправил видео расстрела пленного международным партнерам
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что расстрел украинского военнослужащего, который попал в плен, — это нарушение Женевских конвенций.
Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.
Лубинец назвал расстрел украинского пленного российскими захватчиками проявлением низости и подлости.
— России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление… Когда во всем мире слова Слава Украине вызывают уважение, почтение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают…
Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты, — написал омбудсмен.
Он добавил, что цель Украины, как и всего демократического мира, — это привлечение России к ответственности.
Лубинец сообщил, что отправил видео расстрела международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.
Ранее в сети начали распространять видео расстрела россиянами безоружного украинского пленного после слов Слава Украине.
В Офисе президента, реагируя на видео, заявили, что за каждое такое военное преступление будет расплата.
Источник: Дмитрий Лубинец