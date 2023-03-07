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Факты / Происшествия

В Очакове задержали агента российского ГРУ, готовившего план захвата города

Валентина Летяк, редактор ленты
В Очакові затримали агента російського ГРУ
Фото: СБУ

Контрразведка СБУ провела в Очакове масштабную спецоперацию, в результате которой сорваны планы РФ по захвату власти в прибрежных районах Николаевской области.

Украинские спецслужбы задержали агента российского ГРУ, который собирал разведданные для захвата города.

Он должен был склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городской власти Очакова. В случае захвата южного региона мэру предлагали “выбрать должность”.

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Так называемое предложение он не принял, а сообщил о попытках вербовки в СБУ.

Агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций ВСУ. Впоследствии он устроился в Очаковский горсовет.

После 24 февраля 2022 года чиновник находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ Сергеем Колесниковым, уроженцем Украины.

По его указанию он собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, в частности с помощью связей среди бывших военных и чиновников.

Кроме того, агент ГРУ формировал собственную сеть информаторов для сбора и передачи разведданных врагу. Коммуникация происходила через анонимные мессенджеры.

Во время обысков дома у чиновника горсовета обнаружили телефон, который он использовал для конспиративной переписки с оккупантами, тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

В Очакові затримали агента російського ГРУ

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). До суда он будет находиться под стражей.

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Источник: СБУ
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