В Очакові затримали агента російського ГРУ, який готував план захоплення міста

Березень, 07 в 11:18

Контррозвідка СБУ провела в Очакові масштабну спецоперацію, внаслідок якої зірвано плани РФ із захоплення влади у прибережних районах Миколаївської області.

Українські спецслужби затримали агента російського ГРУ, який збирав розвіддані для захоплення міста.

Він мав схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади Очакова. У разі захоплення південного регіону меру пропонували “обрати посаду”.

Зараз дивляться

Так звану пропозицію він не прийняв, а повідомив про спроби вербування в СБУ.

Агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ. Згодом він влаштувався до Очаківської міськради.

Після 24 лютого 2022 року чиновник перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником ГРУ Сергієм Колєсніковим, уродженцем України.

За його вказівкою він збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, зокрема за допомогою зв’язків серед колишніх військових та чиновників.

Окрім того, агент ГРУ формував власну мережу інформаторів для збору та передання розвідданих ворогу. Комунікація відбувалася через анонімні месенджери.

Під час обшуків вдома у чиновника міськради виявили телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами, тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). До суду він перебуватиме під вартою.