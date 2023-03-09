Март, 09 в 11:53

Служба безопасности Украины разоблачила агентов ФСБ, которые шпионили за руководством столичных военкоматов.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации Сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов, — говорится в сообщении.

Шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля.

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– Сейчас задержаны еще трое информаторов ФСБ. Они пытались скрыто собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей, — рассказали в ведомстве.

Среди фигурантов — житель Киевской области, который пытался обнаружить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева.

По данным следователей, он получил задание от российских спецслужб — попасть в помещение одного из военкоматов и провести там разведку.

– Другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на “должность” в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины, — отмечают следователи.

По данным следствия, информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который привлек их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

Корректировали врага и сливали разведданные: СБУ задержала агентов ФСБ / 5 фотографий

Для коммуникации использовали специально созданный анонимный Telegram-канал.

– Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины), — говорится в сообщении.

Сейчас фигуранты под стражей, расследование продолжается.