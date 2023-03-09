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Факти / Надзвичайні події

Називала масові вбивства в Бучі інсценуванням: у лавах СБУ викрили прихильницю “русского міра”

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Називала масові вбивства в Бучі інсценуванням: у лавах СБУ викрили прихильницю “русского міра”
Фото: СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило ще одну посадовицю регіонального підрозділу Служби, яка виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Також співробітниця намагалась представити збройну агресію РФ проти України як “внутрішній громадянський конфлікт” і називала “інсценуваннями” масові вбивства і катування людей у Бучі, – йдеться в повідомленні.

Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний.

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На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою). 

Жінці загрожує до трьох років ув’язнення.

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Джерело: СБУ
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