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Факти / Надзвичайні події

Розпалювання релігійної ворожнечі: СБУ вручила підозру настоятелю храму УПЦ МП в Ужгороді

Валентина Летяк, редакторка стрічки
СБУ вручила підозру настоятелю храму УПЦ МП в Ужгороді
Фото: СБУ

Настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді (УПЦ МП) у грудні 2022 року неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які хотіли святкувати Різдво 25 грудня.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії священника. На підставі зібраних доказів йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Загалом СБУ задокументувала більше семи епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

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На черзі – обрання запобіжного заходу, розслідування триває.

СБУ вручила підозру настоятелю храму УПЦ МП в Ужгороді

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”Блогеру” УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу, повідомили про підозру

Джерело: СБУ
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