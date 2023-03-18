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Факты / Происшествия

В Новомосковске на Днепропетрощине раздаются взрывы — что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Вибух
Фото: Depositphotos

В Днепропетровской области прогремела серия мощных взрывов.

Обновлено в 22:16. Мэр Новомосковска Днепропетровской области сообщил, что на территории города прогремели взрывы.

— Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрывов и не публикуйте снимки. Чрезвычайники работают над устранением последствий атак, — отметил Сергей Резник.

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Обновлено в 21:44. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны.

По данным местных Telegram-каналов, в Днепропетровской области заметили вражеские ударные дроны-камикадзе.

Стоит отметить, что сейчас раздается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Киевской, части Кировоградской областей и Крыму.

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