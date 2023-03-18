Март, 18 в 1:36

В Киеве и Киевской области прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги.

Обновлено в 1:36 18 марта. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что все воздушные цели, выпущенные врагом, были уничтожены.

— Враг в очередной раз запустил в направлении Киева барражирующие боеприпасы Shahed. Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу. По данным на данный момент — без жертв и разрушений. Информация уточняется, — написал он.

Обновлено в 22:58. В Киеве заметили вражеские дроны-камикадзе. На территории столицы и Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Обновлено в 22:08. Силы ПВО сбивают вражеские воздушные силы, сообщает областная военная администрация.

— Работает ПВО! Придерживайтесь информационной тишины. Не снимайте, не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов. Верим в Силы Обороны Украины, — говорится в сообщении.

Обновлено в 21:46. В Киевской области прогремели взрывы. По предварительным данным, это работа сил противовоздушной обороны.

Ранее были предупреждения от Киевской областной военной администрации об угрозе атаки дронами.

Обновлено в 21:30. В большинстве областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Жителей Киевщины предупредили об опасности и угрозе атаки вражескими ударными дронами-камикадзе.

Стоит отметить, что сейчас раздается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Киевской, части Кировоградской областей и Крыму.