Март, 18 в 13:49

Сегодня в Харьковской области в селе Яремовка Изюмского района двое мужчин 71 и 29 лет нашли взрывоопасный предмет и пытались разобрать в собственном дворе, в результате чего взрывчатка сдетонировала.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оба мужчины получили ранения и госпитализированы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

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Кроме того, вчера 62-летний житель села Долгенькое Изюмского района на своем дворе подорвался на мине “лепесток”. Мужчину госпитализировали с ранением.

По словам Синегубова, по области остается довольно высокой минная опасность, поэтому как только позволят погодные условия, пиротехники будут увеличивать темпы разминирования.

— Перед весенними полевыми работами имеем возможность разминировать около 250 тыс. га сельскохозяйственной земли. На следующей неделе пиротехники Харьковской области получат усиление из других областей Украины, — отметил Олег Синегубов.

Что касается обстрелов, то сегодня утром российский враг в очередной раз обстрелял поселок Двуречная Купянского района. Осколочные ранения получила 51-летняя женщина, ее госпитализировали.

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Фото: Полиция Харьковской области