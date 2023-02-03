Февраль, 03 в 21:36

В Изюме Харьковской области семь подростков получили осколочные ранения в результате детонации российской мины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, сегодня около 20:00 трое мальчиков и четверо девочек 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины “лепесток”.

– Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала. В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако 5 из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Сейчас их жизни угрозы нет, — написал Синегубов.

Глава ОВА в очередной раз напомнил о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины.

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— Если вы обнаружили подозрительные предметы ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистов ГСЧС или полиции, — добавил Синегубов.

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