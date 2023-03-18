Березень, 18 в 13:49

Сьогодні на Харківщині у селі Яремівка Ізюмського району двоє чоловіків 71 та 29 років знайшли вибухонебезпечний предмет та намагалися розібрати його на власному подвір’ї, внаслідок чого ця вибухівка здетонувала.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обидвоє отримали поранення та госпіталізовані. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

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Крім того, вчора 62-річний житель села Довгеньке Ізюмського району на своєму подвір’ї підірвався на міні “пелюстка”. Чоловіка госпіталізували з пораненням.

За словами Синєгубова, по області залишається доволі високою мінна небезпека, тому щойно дозволятимуть погодні умови, піротехніки збільшуватимуть темпи розмінування.

– Перед весняними польовими роботами маємо можливість розмінувати близько 250 тис. га сільськогосподарської землі. Наступного тижня піротехніки Харківщини отримають підсилення з інших областей України, – наголосив Олег Синєгубов.

Щодо обстрілів, то сьогодні зранку російський ворог вкотре обстріляв селище Дворічна Куп’янського району. Осколкові поранення отримала 51-річна жінка, її госпіталізували.

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Фото: Поліція Харківської області