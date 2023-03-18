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РФ обстреляла Константиновку Донецкой области: ранены шесть человек

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ обстреляла Константиновку Донецкой области: ранены шесть человек
Фото: Офис генпрокурора

Российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области из ствольной артиллерии и систем залпового огня Ураган. В результате атаки две женщины и четверо мужчин получили ранения различной степени тяжести.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, всех пострадавших жителей доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Фото: Офис генпрокурора

Из-за обстрелов 18 марта разрушены многоквартирные дома, частные домовладения, хозяйственные постройки, а также здание торгового центра.

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Фото: Офис генпрокурора

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Следователи документируют последствия военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

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