РФ обстреляла Константиновку Донецкой области: ранены шесть человек

Март, 18 в 17:28

Российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области из ствольной артиллерии и систем залпового огня Ураган. В результате атаки две женщины и четверо мужчин получили ранения различной степени тяжести.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, всех пострадавших жителей доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Из-за обстрелов 18 марта разрушены многоквартирные дома, частные домовладения, хозяйственные постройки, а также здание торгового центра.

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