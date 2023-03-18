Из авиации, РСЗО и артиллерии. За минувшие сутки враг 21 раз обстрелял Донецкую область: есть погибшие и раненые

Март, 18 в 13:13

В Донецкой области в течение суток, 17 марта, оккупанты нанесли 21 удар из РСЗО по 11 населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Донецкой области.

– Под вражеским огнем находились города Авдеевка, Бахмут, Украинск, Часов Яр, Константиновка, села Ласточкино, Времовка, Ивановское, Новоукраинка, Волченко, Иванополье, – говорится в сообщении.

Российские войска применили против мирного населения авиацию, РСЗО Град, Ураганы, артиллерию, танки и минометы.

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Вследствие вражеских обстрелов разрушены и повреждены 39 гражданских объектов — 35 жилых домов, линия электропередач, магазин, гараж и автомобиль.

– Шесть авиаударов, обстрел из Градов, артиллерии и танков выдержала Авдеевка. Повреждены 3 многоквартирных дома и магазин, есть травмированный, — сообщили в полиции.

Из Ураганов РФ ударила по Украинской, попали в 4 многоквартирных дома. Один человек погиб. В Константиновке разрушениям подверглись 25 частных домов, есть раненый.

– В результате вражеских атак имеем травмированных сотрудников полиции в Ивановском и Часовом Яру. Также одно гражданское лицо получило ранения в результате детонирования мины в Святогорске, — рассказали правоохранители.

По факту ночного обстрела Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.