РФ обстріляла Костянтинівку Донецької області: поранено шестеро людей

Березень, 18 в 17:28

Російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області зі ствольної артилерії та систем залпового вогню Ураган. Внаслідок атаки двоє жінок та четверо чоловіків дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними Офісу генерального прокурора України, всіх постраждалих жителів доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Через обстріли 18 березня зруйновані багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарські споруди, а також будівля торговельного центру.

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