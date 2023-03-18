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Факти / Надзвичайні події

РФ обстріляла Костянтинівку Донецької області: поранено шестеро людей

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ обстріляла Костянтинівку Донецької області: поранено шестеро людей
Фото: Офіс генпрокурора

Російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області зі ствольної артилерії та систем залпового вогню Ураган. Внаслідок атаки двоє жінок та четверо чоловіків дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними Офісу генерального прокурора України, всіх постраждалих жителів доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Фото: Офіс генпрокурора

Через обстріли 18 березня зруйновані багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарські споруди, а також будівля торговельного центру.

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Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Слідчі документують наслідки воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

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