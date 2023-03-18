Март, 18 в 7:20

Оккупанты ночью ударили по Запорожью, повреждено заведение общественного питания.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, российская ракета С-300 разрушила заведение общественного питания. От взрывной волны в домах вокруг вылетели стекла и повреждены крыши и фасады.

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К счастью, люди не пострадали. На месте вражеского прилета работают все соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 388-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.