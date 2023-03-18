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Факты / Происшествия

РФ ударила ракетами по Запорожью, есть разрушения

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ ударила ракетами по Запорожью, есть разрушения

Оккупанты ночью ударили по Запорожью, повреждено заведение общественного питания.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, российская ракета С-300 разрушила заведение общественного питания. От взрывной волны в домах вокруг вылетели стекла и повреждены крыши и фасады.

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