Березень, 18 в 7:20

Окупанти вночі вдарили по Запоріжжю, пошкоджено заклад громадського харчування.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За його словами, російська ракета С-300 зруйнувала заклад громадського харчування. Від вибухової хвилі у будинках навколо повилітали шибки та пошкоджено дахи й фасади.

Зараз дивляться

На щастя, люди не постраждали. На місці ворожого прильоту працюють усі відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 388-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.