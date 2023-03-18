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Факти / Надзвичайні події

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю, є руйнування

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ вдарила ракетами по Запоріжжю, є руйнування

Окупанти вночі вдарили по Запоріжжю, пошкоджено заклад громадського харчування.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За його словами, російська ракета С-300 зруйнувала заклад громадського харчування. Від вибухової хвилі у будинках навколо повилітали шибки та пошкоджено дахи й фасади.

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На щастя, люди не постраждали. На місці ворожого прильоту працюють усі відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 388-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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