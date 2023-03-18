РФ вдарила ракетами по Запоріжжю, є руйнування
Окупанти вночі вдарили по Запоріжжю, пошкоджено заклад громадського харчування.
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
За його словами, російська ракета С-300 зруйнувала заклад громадського харчування. Від вибухової хвилі у будинках навколо повилітали шибки та пошкоджено дахи й фасади.
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На щастя, люди не постраждали. На місці ворожого прильоту працюють усі відповідні служби.
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