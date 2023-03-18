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Факты / Происшествия

Взрывы на Львовщине: сообщают о работе сил ПВО

Юля Захарченко, редактор ленты
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Взрывы на Львовщине: сообщают о работе сил ПВО
Фото: Depositphotos

Во Львовской области прогремели мощные взрывы во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призвал местных жителей не игнорировать воздушную тревогу.

Стоит отметить, что сейчас продолжается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Львовской областях и Крыму.

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