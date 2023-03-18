Март, 18 в 0:02

Во Львовской области прогремели мощные взрывы во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призвал местных жителей не игнорировать воздушную тревогу.

Стоит отметить, что сейчас продолжается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Львовской областях и Крыму.