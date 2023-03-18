Взрывы в Хмельницкой области: сработала наша ППО
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В Хмельницкой области прогремели мощные взрывы во время масштабной воздушной тревоги по Украине.
Обновлено в 09:35. По данным Хмельницкой ОВА, во время вражеской атаки дронами на территории области попаданий не было.
Те звуки, которые могли слышать жители, это работа нашей противовоздушной обороны.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 388-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.