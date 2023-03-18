Березень, 18 в 0:02

У Львівській області прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги на території України.

Раніше очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряну тривогу.

Варто зазначити, що наразі триває сигнал повітряної тривоги у Луганській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській областях та Криму.