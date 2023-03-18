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Факти / Надзвичайні події

Вибухи на Львівщині: повідомляють про роботу сил ППО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи на Львівщині: повідомляють про роботу сил ППО
Фото: Depositphotos

У Львівській області прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги на території України.

Раніше очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряну тривогу.

Варто зазначити, що наразі триває сигнал повітряної тривоги у Луганській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській областях та Криму.

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