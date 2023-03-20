Март, 19 в 23:02

В воскресенье, 19 марта, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата от партии Слуга народа Владимира Гевко. В результате аварии один человек погиб.

Об этом Владимир Гевко сообщил в Facebook.

— Сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли, — написал он.

По словам нардепа, сейчас он сотрудничает со следствием, а также прошел все проверки на алкоголь и наркотики.

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Гевко выразил соболезнования и извинения семье погибшего.

— Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе, — написал он.

По данным издания Украинская правда, ДТП произошло на Львовщине.

Фото: Владимир Гевко