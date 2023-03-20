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Факти / Надзвичайні події

Нардеп Гевко потрапив у ДТП, в якій загинула людина

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Нардеп Гевко потрапив у ДТП, в якій загинула людина

У неділю, 19 березня, сталася дорожня-транспортна пригода за участі народного депутата від партії Слуга народу Володимира Гевка. Внаслідок аварії одна людина загинула.

Про це Володимир Гевко повідомив у Facebook.

– Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли, – написав він.

За словами нардепа, наразі він співпрацює зі слідством, а також пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.

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Гевко висловив співчуття та вибачення родині загиблого.

– Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе, – написав він.

За даними видання Українська правда, ДТП сталася на Львівщині.

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Фото: Володимир Гевко

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