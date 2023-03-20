Нардеп Гевко потрапив у ДТП, в якій загинула людина
У неділю, 19 березня, сталася дорожня-транспортна пригода за участі народного депутата від партії Слуга народу Володимира Гевка. Внаслідок аварії одна людина загинула.
Про це Володимир Гевко повідомив у Facebook.
– Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли, – написав він.
За словами нардепа, наразі він співпрацює зі слідством, а також пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.
Гевко висловив співчуття та вибачення родині загиблого.
– Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе, – написав він.
За даними видання Українська правда, ДТП сталася на Львівщині.
Фото: Володимир Гевко