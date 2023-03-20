Армия РФ дважды атаковала Никопольский район дронами — Днепропетровская ОВА
Сегодня под вечер армия Российской Федерации дважды атаковала Никопольский район беспилотниками. Снаряды с дронов ударили по Марганецкой общине.
Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. По данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.
— Последствия ударов уточняются. В других районах Днепропетровщины — без вражеских обстрелов. Всем тихой ночи. Держимся, — подчеркнул руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Недавно враг ударил по Синельниковскому району, попав по Великомихайловской громаде. Однако тогда люди не пострадали.
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Вместе с тем в Новомосковске Днепропетровской области два дня ликвидировали последствия ударов с вражеских беспилотников, а сейчас соответствующие работы завершены.