Армия РФ дважды атаковала Никопольский район дронами — Днепропетровская ОВА

Март, 20 в 21:50

Сегодня под вечер армия Российской Федерации дважды атаковала Никопольский район беспилотниками. Снаряды с дронов ударили по Марганецкой общине.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. По данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

— Последствия ударов уточняются. В других районах Днепропетровщины — без вражеских обстрелов. Всем тихой ночи. Держимся, — подчеркнул руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Недавно враг ударил по Синельниковскому району, попав по Великомихайловской громаде. Однако тогда люди не пострадали.

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Вместе с тем в Новомосковске Днепропетровской области два дня ликвидировали последствия ударов с вражеских беспилотников, а сейчас соответствующие работы завершены.