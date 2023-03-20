Армія РФ двічі атакувала Нікопольський район дронами – Дніпропетровська ОВА
Сьогодні надвечір армія Російської Федерації двічі атакувала Нікопольський район безпілотниками. Снаряди з дронів вдарили по Марганецькій громаді.
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, обійшлося без загиблих та постраждалих.
– Наслідки ударів уточнюються. В інших районах Дніпропетровщини – без ворожих обстрілів. Всім тихої ночі. Тримаймося, – наголосив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нещодавно ворог вгатив по Синельниківському району, поціливши по Великомихайлівській громаді. Проте тоді люди не постраждали.
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Водночас у Новомосковську Дніпропетровської області два дні ліквідовували наслідки ударів з ворожих безпілотників, а зараз відповідні роботи завершено.