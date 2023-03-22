Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Погиб от травм: в Харьковской области мужчина подорвался на кассетном снаряде

Юля Захарченко, редактор ленты
Погиб от травм: в Харьковской области мужчина подорвался на кассетном снаряде
Фото: Getty Images

В Харьковской области 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде, который оставили российские оккупанты во время бегства.

Он погиб на месте трагедии от полученных травм. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация. По данным ОВА, это произошло в селе Ивановка Изюмского района.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины призвали всех жителей быть максимально внимательными и осторожными.

Сейчас смотрят

В ГСЧС отмечают, что нужно воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и других потенциально опасных мест, которые могут быть заминированными.

Читайте
На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались четверо пиротехников и местный житель

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка