Погиб от травм: в Харьковской области мужчина подорвался на кассетном снаряде

Март, 22 в 18:22

В Харьковской области 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде, который оставили российские оккупанты во время бегства.

Он погиб на месте трагедии от полученных травм. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация. По данным ОВА, это произошло в селе Ивановка Изюмского района.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины призвали всех жителей быть максимально внимательными и осторожными.

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В ГСЧС отмечают, что нужно воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и других потенциально опасных мест, которые могут быть заминированными.