Март, 23 в 11:05

Во время спецоперации в Житомире контрразведка СБУ задержала еще одного российского агента. Им оказался экс-заместитель командира одной из воинских частей, который еще в начале 1990-х годов ушел в отставку.

По данным следствия, бывшего военного завербовало в июле прошлого года разведывательное подразделение российской ЧВК Вагнера через запрещенную соцсеть Вконтакте.

По заданию кураторов мужчина собирал информацию о перемещении подразделений ВСУ и персональные данные действующего командного состава украинских войск в регионе.

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Он также передавал координаты уличных систем видеонаблюдения в Житомире, которые находятся вблизи зданий органов власти и правоохранительных органов.

Эти данные враг планировал использовать для совершения возможных диверсий. Передавались они через отработанные каналы электронной связи в виде фотографий карт с отметками.

Контрразведчики задержали предателя накануне попытки побега за границу.

Военный в отставке из Житомира сотрудничал с вагнеровцами — СБУ / 3 фотографии

Дома у задержанного обнаружили ноутбук, мобильный телефон и карты региона, которые он использовал в подрывной деятельности.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения. До суда подозреваемый будет находиться под арестом.