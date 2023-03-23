Березень, 23 в 11:05

Під час спецоперації в Житомирі контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента. Ним виявився ексзаступник командира однієї з військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку.

За даними слідства, колишнього військового завербував у липні минулого року розвідувальний підрозділ російської ПВК Вагнера через заборонену соцмережу Вконтакте.

За завданням кураторів чоловік збирав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ та персональні дані чинного командного складу українських військ у регіоні.

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Він також передавав координати вуличних систем відеоспостереження у Житомирі, які розміщені поблизу будівель органів влади та правоохоронних органів.

Ці дані ворог планував використати для вчинення можливих диверсій. Передавалися вони через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді фотографій карт з позначками.

Контррозвідники затримали зрадника напередодні спроби втечі за кордон.

Військовий у відставці з Житомира співпрацював із вагнерівцями – СБУ / 3 фотографии

Вдома у затриманого знайшли ноутбук, мобільний телефон та карти регіону, які він використовував у підривній діяльності.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. До суду підозрюваний перебуватиме під арештом.