Очередной пожар в РФ: в Аксае горит склад с целлюлозной продукцией
Требует проверки
В российском городе Аксай Ростовской области пылает склад целлюлозной продукции.
Об этом пишут российские СМИ.
В российском МЧС сообщили, что пожару присвоен третий ранг опасности из пяти возможных. Площадь распространения огня составляет 1,2 тыс. кв. м.
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Огромный столб густого дыма тянется на несколько километров.
В огне полностью один ангар, также пламя перекинулось на соседний.
Город Аксай находится в окрестностях Ростова-на-Дону.
Напомним, что 23 марта в российском городе Ярославль произошел пожар в административном здании моторного завода.
24 марта в России вспыхнул пожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области.
Фото: скриншот в видео