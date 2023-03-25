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Факты / Світ / Росія

Очередной пожар в РФ: в Аксае горит склад с целлюлозной продукцией

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Очередной пожар в РФ: в Аксае горит склад с целлюлозной продукцией

В российском городе Аксай Ростовской области пылает склад целлюлозной продукции.

Об этом пишут российские СМИ.

В российском МЧС сообщили, что пожару присвоен третий ранг опасности из пяти возможных. Площадь распространения огня составляет 1,2 тыс. кв. м.

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Огромный столб густого дыма тянется на несколько километров.

В огне полностью один ангар, также пламя перекинулось на соседний.

Город Аксай находится в окрестностях Ростова-на-Дону.

Напомним, что 23 марта в российском городе Ярославль произошел пожар в административном здании моторного завода.

24 марта в России вспыхнул пожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области.

Фото: скриншот в видео

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