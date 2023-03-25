Войска РФ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне
Фото: УНИАН
Российские армия в субботу, 25 марта, обстреляла Херсон. Оккупанты ударили по пункту выдачи гуманитарной помощи.
Об этом сообщили на странице Херсонской ОВА в Telegram-канале.
В результате обстрела ранения получили два человека — 41-летняя женщина и 25-летний мужчина.
Сейчас смотрят
Их госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
Накануне сообщалось об очередном обстреле Берислава в Херсонской области российскими войсками.
Как сообщил председатель Бериславской РВА Владимир Литвинов, россияне атаковали одно из административных зданий — в помещении выбило немало окон. Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку.
Источник: Херсонская ОВА