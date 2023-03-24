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Оккупанты обстреляли плавни возле Херсона. Погиб мужчина, который пересекал реку

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты обстреляли плавни возле Херсона. Погиб мужчина, который пересекал реку

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты нанесли очередной обстрел по мирным жителям — били по плавням.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Двое мужчин в этот момент пересекали реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь.

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Еще один мужчина пострадал, 77-летний херсонец. У него ранения конечностей и грудной клетки. Мужчину госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Также вражеская армия нанесла удары по территории складских помещений. Там осколками побиты легковые и грузовые автомобили, заборы, шиферные и бетонные перекрытия, стены.

Произошел пожар, однако спасатели его быстро потушили.

23 марта российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Боеприпасы попали в кардиоцентр.

Фото: скриншот из видео ОВА.

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