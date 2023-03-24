Март, 24 в 13:52

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты нанесли очередной обстрел по мирным жителям — били по плавням.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Двое мужчин в этот момент пересекали реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь.

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Еще один мужчина пострадал, 77-летний херсонец. У него ранения конечностей и грудной клетки. Мужчину госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Также вражеская армия нанесла удары по территории складских помещений. Там осколками побиты легковые и грузовые автомобили, заборы, шиферные и бетонные перекрытия, стены.

Произошел пожар, однако спасатели его быстро потушили.

23 марта российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Боеприпасы попали в кардиоцентр.

Фото: скриншот из видео ОВА.