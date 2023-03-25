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Факти / Надзвичайні події

Війська РФ обстріляли пункт видавання гуманітарної допомоги в Херсоні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
швидка допомога
Фото: УНІАН

Російські армія у суботу, 25 березня, обстріляла Херсон. Окупанти вдарили по пункту видавання гуманітарної допомоги.

Про це повідомили на сторінці Херсонської ОВА у Telegram-каналі.

Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік.

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Їх ушпиталили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Напередодні повідомлялося про черговий обстріл Берислава у Херсонській області російськими військами.

Як повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов, росіяни атакували одну з адміністративних будівель – у приміщенні вибило чимало вікон. Окупанти скинули з дрона вибухівку.

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Джерело: Херсонська ОВА

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