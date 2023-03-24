Взрывчатку сбросили с дрона: РФ снова обстреляла Берислав на Херсонщине

Март, 24 в 18:01

Войска РФ снова обстреляли Берислав в Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.

— Очередной вражеский удар по Бериславу. Россияне атаковали одно из административных зданий, — в помещении выбило немало окон, — говорится в сообщении.

По оперативной информации, взрывчатку сбросили с дрона.

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Литвинов отметил, что пострадавших в результате этой атаки нет.

Напомним, что сегодня, 24 марта, российские оккупанты совершили очередной обстрел мирных жителей возле Херсона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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