Взрывчатку сбросили с дрона: РФ снова обстреляла Берислав на Херсонщине
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Войска РФ снова обстреляли Берислав в Херсонской области.
Об этом в Telegram сообщил глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.
— Очередной вражеский удар по Бериславу. Россияне атаковали одно из административных зданий, — в помещении выбило немало окон, — говорится в сообщении.
По оперативной информации, взрывчатку сбросили с дрона.
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Литвинов отметил, что пострадавших в результате этой атаки нет.
Напомним, что сегодня, 24 марта, российские оккупанты совершили очередной обстрел мирных жителей возле Херсона.
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