Собирал Лепестки. На Херсонщине у 25-летнего парня в рухах взорвалась российская противопехотная мина

Март, 26 в 17:35

На Херсонщине в результате детонации российской противопехотной мины Лепесток пострадал 25-летний житель области.

Об этом сообщают в Херсонской ОГА.

По словам очевидцев, в поле вблизи села Ищенко пострадавший собирал Лепестки. Одна из мин сдетонировала у него в руках.

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– С ранениями обеих верхних конечностей и живота его госпитализировали в ближайшее медучреждение. Для дальнейшего лечения мужчину планируют перевести в Кривой Рог, – говорится в сообщении.

Напомним, в Высокопольской общине на российской взрывчатке подорвались двое мирных жителей. Один пострадавший потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы. Обоих госпитализировали в больницу в Кривом Роге.

В Херсонской ОГА отмечают, что это уже шестой случай подрыва мирных людей на российской взрывчатке за эту неделю и призывают местных жителей быть осмотрительными, не трогать подозрительные предметы, а сразу вызывать взрывотехников.