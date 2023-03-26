Збирав Пелюстки. На Херсонщині у 25-річного хлопця в рухах вибухнула російська протипіхотна міна

Березень, 26 в 17:35

На Херсонщині в наслідок детонації російської протипіхотної міни Пелюстка постраждав 25-річний житель області.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

За словами очевидців, у полі поблизу села Іщенка потерпілий збирав Пелюстки. Одна з мін здетонувала у нього в руках.

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– З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. Для подальшого лікування чоловіка планують перевести до Кривого Рогу, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Високопільській громаді на російській вибухівці підірвалися двоє мирних жителів. Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох шпиталізували до лікарні у Кривому Розі.

В Херсонській ОВА зазначають, що це вже шостий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці за цей тиждень та закликають місцевих мешканців бути обачними, не чіпати підозрілі предмети, а одразу викликати вибухотехніків.