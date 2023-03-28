Март, 27 в 23:00

В Киевской области предупреждают об угрозе атаки вражеских ударных дронов-камикадзе. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Обновлено в 23:00. В Киевской и Днепропетровской областях ВСУ уже сбили несколько дронов, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Обновлено в 22.28. В Киевской области работают Силы противовоздушной обороны, информирует военная администрация.

— Обезопасьте себя и близких — не оставляйте укрытий. Верим в наши силы обороны, — говорится в сообщении.

Обновлено в 22:15. Об угрозе атаки дронами сообщает Киевская областная военная администрация. Жителей призывают перейти в укрытие.

— Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и придерживайтесь информационной тишины, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас звучит сигнал воздушной тревоги в Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Киевской, Черниговской областях, Киеве и временно оккупированном Крыму.