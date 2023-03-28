У Київській області працює ППО через атаку ворожими дронами – ОВА
У Київській області попереджають про загрозу атаки ворожих ударних дронів-камікадзе. У низці областей України оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Оновлено о 23:00. У Київській і Дніпропетровській областях ЗСУ вже збили кілька дронів, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Оновлено о 22.28. У Київській області працюють Сили протиповітряної оборони, інформує військова адміністрація.
– Убезпечте себе та близьких – не залишайте укриттів. Віримо в наші сили оборони, – йдеться у повідомленні.
Оновлено о 22:15. Про загрозу атаки дронами повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Жителів закликають перейти в укриття.
– Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Перейдіть в укриття та інші безпечні місця. Зберігайте спокій та дотримуйтеся інформаційної тиші, – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що наразі лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Київській, Чернігівській областях, Києві та тимчасово окупованому Криму.