Березень, 27 в 23:00

У Київській області попереджають про загрозу атаки ворожих ударних дронів-камікадзе. У низці областей України оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Оновлено о 23:00. У Київській і Дніпропетровській областях ЗСУ вже збили кілька дронів, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Оновлено о 22.28. У Київській області працюють Сили протиповітряної оборони, інформує військова адміністрація.

– Убезпечте себе та близьких – не залишайте укриттів. Віримо в наші сили оборони, – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 22:15. Про загрозу атаки дронами повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Жителів закликають перейти в укриття.

– Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Перейдіть в укриття та інші безпечні місця. Зберігайте спокій та дотримуйтеся інформаційної тиші, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що наразі лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Київській, Чернігівській областях, Києві та тимчасово окупованому Криму.