Во время оккупации Изюма военный РФ застрелил женщину: полиция установила его личность

Март, 27 в 14:16

Полиция Харьковской области установила личность военнослужащего ВС РФ, который в июне 2022 года во время оккупации Изюма из табельного огнестрельного оружия выстрелил в женщину. От полученного ранения она впоследствии скончалась в больнице. Следователи заочно объявили ему о подозрении.

По данным следствия, погибшая имела близкие отношения с одним из российских военнослужащих.

По предложению сожителя 2 июня женщина пришла в дом, где была обустроена точка доступа к интернету, чтобы позвонить брату.

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Здесь жили офицеры 3 танковой бригады оккупационных войск. 39-летний заместитель командира взвода по вооружению 245 гвардейского мотострелкового полка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за нетерпимости к украиноязычному населению выстрелил в женщину.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное.