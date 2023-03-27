Під час окупації Ізюму військовий РФ застрелив жінку: поліція встановила його особу

Березень, 27 в 14:16

Поліція Харківської області встановила особу військовослужбовця ЗС РФ, який у червні 2022 року під час окупації Ізюму з табельної вогнепальної зброї вистрелив у жінку. Від отриманого поранення вона згодом померла у лікарні. Слідчі заочно оголосили йому про підозру.

За даними слідства, загибла мала близькі стосунки з одним із російських військовослужбовців.

За пропозицією співмешканця 2 червня жінка прийшла до будинку, де було облаштовано точку доступу до інтернету, щоб зателефонувати брату.

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Тут жили офіцери 3 танкової бригади окупаційних військ. 39-річний заступник командира взводу з озброєння 245 гвардійського мотострілецького полку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, через нетерпимість до україномовного населення вистрелив у жінку.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне.