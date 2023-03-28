Март, 28 в 0:52

В Киеве прогремела серия взрывов во время масштабной воздушной тревоги. Мэр столицы рассказал детали — горел магазин в Святошинском районе, взрывы были слышны и в Оболонском районе.

Обновлено 01:00. В Киевской городской военной администрации рассказали подробности воздушной атаки на столицу.

— Враг продолжает применять свою тактику атак барражирующими боеприпасами с северо-восточного направления. И на этот раз страна-террорист снова запустила свои БПЛА Shahed в направлении столицы.

По предварительной информации, силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили все вражеские цели.

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Зафиксировано падение обломков беспилотников в Святошинском районе Киева, в результате чего вспыхнул пожар в нежилом помещении на площади около 200 кв. м. Предварительно, на данный момент — без жертв, однако информация уточняется.

— Я еще раз обращаюсь ко всем жителям Киева — четко и неуклонно придерживайтесь требований о порядке действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия, — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено в 00:48. Пожар в Святошинском районе Киева локализовали. Пострадавших не обнаружили, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Обновлено в 00:21. Пожарно-спасательные службы работают на месте пожара после взрыва и возгорания здания в Святошинском районе Киева. Предварительно, пострадавших нет, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Обновлено в 00:04. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работает ПВО.

— Внимание! В столице работает ПВО! Воздушная тревога продолжается! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной опасности, — говорится в сообщении.

Обновлено 28 марта в 00:02. В Святошинском районе Киева вспыхнул пожар в помещении магазина. Информация о пострадавших уточняется, отметил мэр Виталий Кличко.

Обновлено в 23:51. Взрывы в столице, предварительно, в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности — позже, сообщил мэр Виталий Кличко.

Обновлено в 23:47. В Киеве прогремели повторные взрывы. Пока неизвестно, это работа ПВО или попадание.

Обновлено в 23:36. Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской областях, Киеве и временно оккупированном Крыму.