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Факти / Надзвичайні події

Горить магазин, працює ППО: що відомо про вибухи в Оболонському і Святошинському районах Києва

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

У Києві прогриміла серія вибухів після оголошення масштабної повітряної тривоги у низці областей України.

Оновлено о 00:04. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працює ППО.

– Увага! У столиці працює ППО! Повітряна тривога триває! Перебувайте в укриттях до завершення повітряної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

Оновлено 28 березня о 00:02. У Святошинському районі Києва спалахнула пожежа у приміщенні магазину. Інформація щодо потерпілих уточнюється, зазначив мер Віталій Кличко.

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Оновлено о 23:51. Вибухи в столиці, попередньо, в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці — згодом, повідомив мер Віталій Кличко.

Оновлено о 23:47. У Києві прогриміли повторні вибухи. Наразі невідомо, це робота ППО чи влучання.

Оновлено о 23:36. Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській областях, Києві та тимчасово окупованому Криму.

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