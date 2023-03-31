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Факты / Україна

Облагали “данью” бизнесменов: СБУ разоблачила масштабную коррупцию на Житомирской таможне

Юлия Соколова, редактор ленты
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему, организованную руководством Житомирской таможни.

Как проинформировали в пресс-центре СБУ, чиновники систематически “облагали данью” местных предпринимателей.

Следствие установило, что организатором схемы на Житомирской таможне является ее начальница. Она привлекла в качестве посредников одного из начальников отделов и местного брокера.

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– Чиновники требовали неправомерную выгоду с местных бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары, — отметили в СБУ.

В обмен на взятки они обещали предпринимателям не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. А в случае отказа таможенники угрожали устроить простои, затягивание времени и дополнительные проверки.

СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
СБУ викрила корупцію на Житомирській митниці
Облагали “данью” бизнесменов: СБУ разоблачила масштабную коррупцию на Житомирской таможне / 6 фотографий

СБУ задокументировала два факта получения взяток. В рамках спецоперации “на горячем” (при получении части очередной взятки) были задержаны начальница Житомирской таможни, начальник отдела контроля таможенной стоимости и таможенный брокер.

По местам их работы и проживания сейчас проходят следственные действия.

Готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Операция по разоблачению коррупции на таможне проводится во исполнение указания президента.

В феврале на Житомирской таможне получили подозрение сразу пять главных инспекторов таможенного поста. Они занимались махинациями при оформлении грузовых автомобилей.

Кроме того, СБУ разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, присвоивших более 150 млн грн у украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных РФ территориях.

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Источник: СБУ
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