Погибли младенец и бабушка, а мать и отец ранены: россияне обстреляли Авдеевку

Март, 31 в 21:50

Российские войска обстреляли Авдеевку Донецкой области, в результате чего погибли два человека, в частности, пятимесячный мальчик и его бабушка, а мать и отец ребенка ранены.

Об этом сообщили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Из-за обстрела поврежден частный дом.

— Трудно осознавать, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать. Буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату. Женщина уже в который раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое, — поделился глава областной военной администрации.

По мнению Кириленко, сейчас только эвакуация из прифронтовых городов и зон боевых действий способна сохранить жизнь. Он призывает сохранить себя и своих детей, а украинские власти предоставит все необходимые для этого ресурсы.