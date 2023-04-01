Погибли младенец и бабушка, а мать и отец ранены: россияне обстреляли Авдеевку
Российские войска обстреляли Авдеевку Донецкой области, в результате чего погибли два человека, в частности, пятимесячный мальчик и его бабушка, а мать и отец ребенка ранены.
Об этом сообщили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Из-за обстрела поврежден частный дом.
— Трудно осознавать, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать. Буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать.
Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату. Женщина уже в который раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое, — поделился глава областной военной администрации.
По мнению Кириленко, сейчас только эвакуация из прифронтовых городов и зон боевых действий способна сохранить жизнь. Он призывает сохранить себя и своих детей, а украинские власти предоставит все необходимые для этого ресурсы.