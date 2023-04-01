Загинули немовля і бабуся, а матір і батька поранено: росіяни обстріляли Авдіївку

Російські війська обстріляли Авдіївку Донецької області, внаслідок чого загинуло двоє людей, зокрема, п’ятимісячний хлопчик та його бабуся, а мати та батько дитини поранені.

Про це повідомили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Через обстріл пошкоджений приватний будинок.

– Важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути. Буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина та виїхати.

Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату. Жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне, – поділився очільник обласної військової адміністрації.