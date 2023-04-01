Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Загинули немовля і бабуся, а матір і батька поранено: росіяни обстріляли Авдіївку

Юля Захарченко, редакторка стрічки
авдіївка
Фото: УНІАН

Російські війська обстріляли Авдіївку Донецької області, внаслідок чого загинуло двоє людей, зокрема, п’ятимісячний хлопчик та його бабуся, а мати та батько дитини поранені.

Про це повідомили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Через обстріл пошкоджений приватний будинок.

– Важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути. Буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина та виїхати.

Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату. Жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне, – поділився очільник обласної військової адміністрації.

На думку Кириленка, зараз лише евакуація з прифронтових міст і зон бойових дій здатна зберегти життя. Він закликає зберегти себе та своїх дітей, а українська влада надасть всі необхідні для цього ресурси.

Зараз дивляться
Читайте
У якому форматі може бути кінець війни з РФ за столом переговорів: відповідь Зеленського

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка