В Офисе президента призвали не игнорировать воздушные тревоги

Апрель, 02 в 23:22

В Офисе президента Украины призвали местных жителей не игнорировать в ряде областей объявленный сигнал воздушной тревоги.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что сейчас в нескольких регионах Украины зафиксированы воздушные цели — есть угроза атаки ударными дронами-камикадзе.

Стоит отметить, что, по состоянию на 23:22, сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму.