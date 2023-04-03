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Факты / Происшествия

В Офисе президента призвали не игнорировать воздушные тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
повітряна тривога_сирена
Фото: Depositphotos

В Офисе президента Украины призвали местных жителей не игнорировать в ряде областей объявленный сигнал воздушной тревоги.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что сейчас в нескольких регионах Украины зафиксированы воздушные цели — есть угроза атаки ударными дронами-камикадзе.

Стоит отметить, что, по состоянию на 23:22, сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму.

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