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Факты / Україна / Общество

Дроны Shahed пытаются избежать украинских сил ПВО — командующий Объединенными Силами ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
Дроны Shahed пытаются избежать украинских сил ПВО — командующий Объединенными Силами ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Вражеские ударные дроны-камикадзе Shahed иранского производства, которые использует Россия для многочисленных атак, пытаются избежать украинских сил противовоздушной обороны.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, для сбивания малоскоростных беспилотников Shahed необходимо применять именно крупнокалиберные пулеметы, которые являются более эффективными.

— Соответственно и они, чтобы избежать ударов и выполнить свою задачу, постоянно меняют маршруты. Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, потом снова возвращаются. То есть все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны, — утверждает украинский командующий.

По его словам, благодаря международным партнерам и руководству ВСУ насыщенность системы противовоздушной обороны постоянно увеличивается.

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