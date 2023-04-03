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Факти / Надзвичайні події

В Офісі президента закликали не ігнорувати повітряні тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
повітряна тривога_сирена
Фото: Depositphotos

В Офісі президента України закликали місцевих жителів не ігнорувати в низці областей оголошений сигнал повітряної тривоги.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що наразі в декількох регіонах України зафіксовано повітряні цілі – є загроза атаки ударними дронами-камікадзе.

Варто зазначити, що, станом на 23:22, сигнал повітряної тривоги оголошено у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.

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