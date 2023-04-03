Квітень, 03 в 12:15

У Кривому Розі 3 квітня о 06:56 у п’ятиповерховому житловому будинку по вулиці Героїв полку Азов стався вибух і виникла пожежа.

За даними рятувальників, які прибули на місце події, у трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі, попередньо, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м.

Їм вдалося швидко локалізувати займання, о 08:12 пожежу повністю ліквідовано.

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Вибухом частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду, проте опорні конструкції не пошкоджено.

Загиблих, на щастя, немає. Постраждали 10 мешканців будинку, серед яких одна дитина. До лікарні госпіталізовано лише трьох: чоловіка 1956 року народження з опіками та двох жінок 1969-го та 1932 років народження, які отруїлися продуктами горіння.

Вибух газу та пожежа у Кривому Розі: постраждали 10 людей, зокрема одна дитина / 3 фотографии