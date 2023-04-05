Апрель, 05 в 9:07

Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил об очередной “бавовне” в городе утром 5 апреля.

По его словам, звуки взрывов слышали жители в северных и западных районах Мелитополя.

Сейчас информация о потерях оккупантов уточняется.

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Два дня назад в оккупированном Мелитополе на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина местного коллаборанта, бывшего депутата горсовета Максима Зубарева.

СБУ еще 28 сентября 2022 года сообщила Зубареву о подозрении в коллаборационной деятельности.

Фото: Иван Федоров