Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Мелитополе прогремели взрывы утром 5 апреля: что известно

Валентина Летяк, редактор ленты
вибухи у Мелітополі

Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил об очередной “бавовне” в городе утром 5 апреля.

По его словам, звуки взрывов слышали жители в северных и западных районах Мелитополя.

Сейчас информация о потерях оккупантов уточняется.

Сейчас смотрят

Два дня назад в оккупированном Мелитополе на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина местного коллаборанта, бывшего депутата горсовета Максима Зубарева.

СБУ еще 28 сентября 2022 года сообщила Зубареву о подозрении в коллаборационной деятельности.

Читайте
Пугают местных наступлением ВСУ. В Мелитополе оккупанты распространяют листовки об эвакуации в РФ — Генштаб

Фото: Иван Федоров

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка