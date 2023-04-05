В Мелитополе прогремели взрывы утром 5 апреля: что известно
Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил об очередной “бавовне” в городе утром 5 апреля.
По его словам, звуки взрывов слышали жители в северных и западных районах Мелитополя.
Сейчас информация о потерях оккупантов уточняется.
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Два дня назад в оккупированном Мелитополе на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина местного коллаборанта, бывшего депутата горсовета Максима Зубарева.
СБУ еще 28 сентября 2022 года сообщила Зубареву о подозрении в коллаборационной деятельности.
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Фото: Иван Федоров