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Факты / Україна

Пугают местных наступлением ВСУ. В Мелитополе оккупанты распространяют листовки об эвакуации в РФ — Генштаб

Бедрак Виктория, редактор ленты
Війська РФ у Мелітополі
Фото: Getty Images

Российские оккупанты продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, в Мелитополе Запорожской области захватчики распространяют листовки с призывом к эвакуации в Россию. Войска РФ пугают людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины.

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Кроме того, в Большой Кардашевке Херсонской области из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Россияне усилили проверку документов и мобильных телефонов.

Ранее Центр нацсопротивления сообщил, что в Запорожской области оккупанты похищают людей и вывозят их в пыточные.

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Источник: Генштаб ВСУ
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