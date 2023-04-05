Пугают местных наступлением ВСУ. В Мелитополе оккупанты распространяют листовки об эвакуации в РФ — Генштаб
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Российские оккупанты продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, в Мелитополе Запорожской области захватчики распространяют листовки с призывом к эвакуации в Россию. Войска РФ пугают людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины.
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Кроме того, в Большой Кардашевке Херсонской области из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Россияне усилили проверку документов и мобильных телефонов.
Ранее Центр нацсопротивления сообщил, что в Запорожской области оккупанты похищают людей и вывозят их в пыточные.