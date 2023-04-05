У Мелітополі прогриміли вибухи вранці 5 квітня: що відомо
Мер тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив про чергову “бавовну” у місті вранці 5 квітня.
За його словами, звуки вибухів чули жителі у північних і західних районах Мелітополя.
Наразі інформація щодо втрат окупантів уточнюється.
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Два дні тому в окупованому Мелітополі на проспекті Богдана Хмельницького вибухнула машина місцевого колаборанта, колишнього депутата міськради Максима Зубарєва.
СБУ ще 28 вересня 2022 року повідомила Зубарєву про підозру в колабораційній діяльності.
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Фото: Іван Федоров